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Спальный район Николаева ночью обстреляли, есть погибший и 6 раненых

Спальный район Николаева ночью обстреляли, есть погибший и 6 раненых

Киев • УНН

 • 174346 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Спальный район Николаева в ночь на субботу обстреляли российские оккупанты, в области, предварительно, сработало ПВО. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Ночью, 30 июля, после 01:00 был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть - получили ранения. По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки", - сообщил Ким в Telegram.

Подробная информация уточняется.

Детали

Глава ОВА также сообщил, что в результате утреннего удара, 29 июля, около 10:00 по Корабельному району Николаева, пять человек погибли, ранения получили 14 человек. Там вражеские кассетные снаряды попали в остановку общественного транспорта.

Также были обстрелы в Баштанском районе:

  • Вчера, 29 июля, ориентировочно в 18:00 были обстрелы села Широкое Широковской громады. В результате чего произошло возгорание полей. Пострадавших нет.
  • Ночью, 30 июля, ориентировочно в 01:20 в Баштанской громаде было несколько взрывов за городом. Предварительно – сработала ПВО. Информация уточняется по пострадавшим и повреждениям.
  • Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Под постоянным огнем остаются села на линии разграничения. Кроме того, утром, 30 июля, произошли обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха и Кавказ. Электроснабжение в громаде восстановлено криворожскими энергетиками.

Дополнение

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили состав вражеских боеприпасов в Николаевской области.

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