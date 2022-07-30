Спальный район Николаева ночью обстреляли, есть погибший и 6 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Спальный район Николаева в ночь на субботу обстреляли российские оккупанты, в области, предварительно, сработало ПВО. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Ночью, 30 июля, после 01:00 был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шесть - получили ранения. По результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки", - сообщил Ким в Telegram.
Подробная информация уточняется.
Детали
Глава ОВА также сообщил, что в результате утреннего удара, 29 июля, около 10:00 по Корабельному району Николаева, пять человек погибли, ранения получили 14 человек. Там вражеские кассетные снаряды попали в остановку общественного транспорта.
Также были обстрелы в Баштанском районе:
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- Вчера, 29 июля, ориентировочно в 18:00 были обстрелы села Широкое Широковской громады. В результате чего произошло возгорание полей. Пострадавших нет.
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- Ночью, 30 июля, ориентировочно в 01:20 в Баштанской громаде было несколько взрывов за городом. Предварительно – сработала ПВО. Информация уточняется по пострадавшим и повреждениям.
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- Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Под постоянным огнем остаются села на линии разграничения. Кроме того, утром, 30 июля, произошли обстрелы территорий вблизи сел Лепетиха и Кавказ. Электроснабжение в громаде восстановлено криворожскими энергетиками.
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Дополнение
Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили состав вражеских боеприпасов в Николаевской области.