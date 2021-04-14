Спалах у Бориспільській виправній колонії: на COVID-19 хворіє 43 людини, один засуджений помер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова оновила інформацію щодо спалаху COVID-19 у Бориспільській виправній колонії № 119. За її даними, хворіє 43 засуджених, один хворий – помер, передає УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі омбудсмена.
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“На сьогодні у Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 хворих на COVID-19 серед засуджених. Один засуджений, що був хворий на коронавірусну інфекцію — помер”, — повідомила Денісова.
Деталі
Уповноважена зазначила, що за фактом порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням у Бориспільській виправній колонії № 119 Бориспільською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.
Що було раніше
У середу зранку Денісова повідомила, що у “Бориспільській виправній колонії № 119” виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу COVID-19.
За її словами, факт захворювання 31 засудженого було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.