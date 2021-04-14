Спалах у Бориспільській виправній колонії: на COVID-19 хворіє 43 людини, один засуджений помер

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“На сьогодні у Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 хворих на COVID-19 серед засуджених. Один засуджений, що був хворий на коронавірусну інфекцію — помер”, — повідомила Денісова.

Деталі

Уповноважена зазначила, що за фактом порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням у Бориспільській виправній колонії № 119 Бориспільською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження.

Що було раніше

У середу зранку Денісова повідомила, що у “Бориспільській виправній колонії № 119” виявлено 31 засудженого хворого на коронавірусну хворобу COVID-19.



За її словами, факт захворювання 31 засудженого було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.