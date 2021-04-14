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Вспышка в Бориспольской исправительной колонии: COVID-19 болеет 43 человека, один осужденный умер

Вспышка в Бориспольской исправительной колонии: COVID-19 болеет 43 человека, один осужденный умер

Киев  •  УНН

 • 11185 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обновила информацию о вспышке COVID-19 в Бориспольской исправительной колонии № 119. По ее данным, болеет 43 осужденных, один больной - умер, передает УНН со ссылкой на сообщение Telegram-канале омбудсмена.

Цитата

"На сегодняшний день в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией - умер", - сообщила Денисова.

Детали

Уполномоченная отметила, что по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в Бориспольской исправительной колонии № 119 Бориспольской окружной прокуратурой начато уголовное производство.

Что было раньше

В среду утром Денисова сообщила, что в "Бориспольской исправительной колонии № 119" выявлено 31 осужденного больного коронавирусной болезни COVID-19.

По ее словам, факт заболевания 31 осужденного было установлено по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезни COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ГКИС.

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