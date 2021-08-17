Спалах коронавірусу у “Молодій гвардії”: кількість хворих дітей зросла до 45
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кількість інфікованих коронавірусом дітей у дитячому центрі “Молода гвардія” зросла до 45. Про це в коментарі УНН повідомили в департаменті охорони здоров’я Одеської облдержадміністрації.
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“На даний момент зафіксовано хворобу у 48 людей. Це 45 дітей та троє вихователів”, — повідомили в департаменті.
Деталі
Також у департаменті додали, що наразі дітей відправляють по дитячих медичних закладах.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що в одному з таборів центру — “Зоряний” захворіла 41 дитина.
Під час щоденного температурного скринінгу 12 серпня було виявлено підвищення температури у кількох дітей і педагогів. Усі вони були ізольовані в окремі бокси медичної частини. На наступний день в таборі протестували всіх дітей і персонал і виявили інших хворих.
Захворювання проходить у легкій формі, температура була підвищена незначно у п’яти дітей — до 37,6 градуса.
В інших таборах центру — “Сонячний” і “Прибережний” — не зареєстровано жодного випадку захворювання. Біля воріт табору чергують поліцейські, доступ на територію табору обмежений.