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Вспышка коронавируса в "Молодой гвардии": количество больных детей возросло до 45

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Количество инфицированных коронавирусом детей в детском центре "Молодая гвардия" возросло до 45. Об этом УНН сообщили в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

Цитата:

"На данный момент зафиксировано болезнь у 48 человек. Это 45 детей и трое воспитателей", - сообщили в департаменте.

Детали

Также в департаменте добавили, что сейчас детей отправляют по детским медицинским учреждениях.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в одном из лагерей центра - "Звездный" заболел 41 ребенок.

Во время ежедневного температурного скрининга 12 августа было выявлено повышение температуры у нескольких детей и педагогов. Все они были изолированы в отдельные боксы медицинской части. На следующий день в лагере протестовали всех детей и персонал и обнаружили других больных.

Заболевание проходит в легкой форме, температура была повышена незначительно у пяти детей - до 37,6 градуса.

В других лагерях центра - "Солнечный" и "Прибрежный" - не зарегистрировано ни одного случая заболевания. У ворот лагеря дежурят полицейские, доступ на территорию лагеря ограничен.

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