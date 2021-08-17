Чотири десятки дітей заразилися коронавірусом в одеському дитячому центрі “Молода гвардія”

Як стало відомо, в одному з таборів центру — “Зоряний” — захворіли 41 дитина і 3 педагоги.

Під час щоденного температурного скринінгу 12 серпня було виявлено підвищення температури у кількох дітей і педагогів. Усі вони були ізольовані в окремі бокси медичної частини. На наступний день в таборі протестували всіх дітей і персонал і виявили інших хворих.

За даними джерела, захворювання проходить у легкій формі, температура підвищена незначно у п’яти дітей — до 37,6 градуса.

Діти і педагоги-організатори перебувають під цілодобовим наглядом медичного персоналу.

За інформацією джерела в інших таборах центру — “Сонячний” і “Прибережний” - не зареєстровано жодного випадку захворювання. Біля воріт табору чергують поліцейські, доступ на територію табору обмежений.

Згідно з офіційними даними, за минулу добу в Одеській області лабораторно підтверджено 111 нових випадків коронавірусу.