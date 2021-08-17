Четыре десятка детей заразились коронавирусом в одесском детском центре "Молодая гвардия"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Вспышка коронавируса среди детей произошла в детском центре "Молодая гвардия", который расположен на территории Одессы. Об этом сообщают источники в учреждении.
Как стало известно, в одном из лагерей центра — “Звездный” — заболел 41 ребенок и 3 педагога.
В ходе ежедневного температурного скрининга 12 августа было выявлено повышение температуры у нескольких детей и педагогов. Все они были изолированы в отдельные боксы медицинской части. На следующий день в лагере протестировали всех детей и персонал и выявили остальных заболевших.
По данным источника, заболевание проходит в легкой форме, температура повышена незначительно у пяти детей — до 37,6 градусов. Дети и педагоги-организаторы находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала.
По информации источника в других лагерях центра — “Солнечный” и “Прибрежный”, не зарегистрировано ни одного случая заболевания. У ворот лагеря дежурят полицейские, доступ на территорию лагеря ограничен.
Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев коронавируса, в том числе 75 — в Одессе. Среди заболевших — 43 ребенка.