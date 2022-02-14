Спалах COVID-19 у Києві: на дистанційку перевели понад 4000 класів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Києві через спалах захворюваності на коронавірус на дистанційний формат навчання перевели понад 4000 класів у школах. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.
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"У столиці, як і загалом в Україні, хвиля захворюваності не спала. Через спалахи хвороби в Києві на дистанційному навчанні сьогодні 19 шкіл та понад 4000 класів у навчальних закладах. Зачинені на карантин 6 дитячих садочків. Рішення про закриття класів чи повністю школи, або садочка ухвалюють керівники закладів", — зазначив Кличко.
Деталі
За минулу добу в Києві виявили 2293 хворих. 14 людей померли. Захворіло, зокрема, понад 230 дітей.
Госпіталізували минулої доби 188 хворих на коронавірус та осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Загалом у лікарнях сьогодні перебуває понад 1860 хворих на коронавірус. Заповненість ліжок в медзакладах столиці — 34%.
Нагадаємо
Протягом 13 лютого в Україні виявили 16 993 нових підтверджених випадків COVID-19.