Вспышка COVID-19 в Киеве: на дистанционку перевели более 4000 классов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киеве из-за вспышки заболеваемости коронавирусом на дистанционный формат обучения перевели более 4000 классов в школах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.
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"В столице, как и в целом в Украине, волна заболеваемости не спала. Из-за вспышек болезни в Киеве на дистанционном обучении сегодня 19 школ и более 4000 классов в учебных заведениях. Закрыты на карантин 6 детских садов. Решение о закрытии классов или полностью школы, или садика принимают руководители заведений", — отметил Кличко.
Детали
За минувшие сутки в Киеве обнаружили 2293 больных. 14 человек умерли. Заболело, в частности, более 230 детей.
Госпитализировали за прошедшие сутки 188 больных коронавирусом и людей с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Всего в больницах сегодня находится более 1860 больных COVID-19. Заполненность коек в медучреждениях столицы — 34%.
Напомним
В течение 13 февраля в Украине обнаружили 16 993 новых подтвержденных случаев COVID-19.