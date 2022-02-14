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15 марта, 19:03 • 101532 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131689 просмотра

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15 марта, 12:52 • 101376 просмотра

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Вспышка COVID-19 в Киеве: на дистанционку перевели более 4000 классов

Вспышка COVID-19 в Киеве: на дистанционку перевели более 4000 классов

Киев • УНН

 • 25637 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Киеве из-за вспышки заболеваемости коронавирусом на дистанционный формат обучения перевели более 4000 классов в школах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

Цитата

"В столице, как и в целом в Украине, волна заболеваемости не спала. Из-за вспышек болезни в Киеве на дистанционном обучении сегодня 19 школ и более 4000 классов в учебных заведениях. Закрыты на карантин 6 детских садов. Решение о закрытии классов или полностью школы, или садика принимают руководители заведений", — отметил Кличко.

Детали

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 2293 больных. 14 человек умерли. Заболело, в частности, более 230 детей.

Госпитализировали за прошедшие сутки 188 больных коронавирусом и людей с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Всего в больницах сегодня находится более 1860 больных COVID-19. Заполненность коек в медучреждениях столицы — 34%.

Напомним

В течение 13 февраля в Украине обнаружили 16 993 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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