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Спалах COVID-19 серед вінницьких медиків: у персоналу 10-денний запас засобів індивідуального захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Вінниччині, де стався масовий спалах коронавірусу серед медиків, весь персонал Калинівської центральної районної лікарні, де зафіксовано найбільше випадків, забезпечений 10-денними запасами засобів індивідуального захисту. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на питання, передає кореспондента УНН.

Так, на питання проте, які заходи вживає МОЗ щодо того, що на Вінниччині масовий спалах коронавірусу серед медиків — це 1/6 всіх інфікованих медиків в Україні, Степанов повідомив: “На сьогоднішній день у Вінницькій області зареєстровано 97 випадків захворювання серед медичних працівників, ці випадки зареєстровані у 22 закладах охорони здоров’я”.

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“Найбільше випадків у Калинівській центральній районній лікарні. Цей заклад визначений як опорний для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. За моїм дорученням у четвер у Вінницькій області працювала комісія МОЗ на чолі із заступником охорони здоров’я пані Микичак, які на місці поспілкувалися як з лікарями, медичними працівниками, так і подивилися щодо забезпеченості засобами індивідуального захисту, щодо того, яким чином робиться розподіл відповідних засобів індивідуального захисту. Якщо ми говоримо про найбільшу кількість медичних працівників, захворілих в одній лікарні, то на сьогоднішній день вони забезпечені 10-денними запасами засобыв індивідуального захисту: респіратори, костюми біологічного захисту, решта засобів індивідуального захисту”, — додав він.

Окрім того, за його словами, аналізується кожний випадок щодо захворюваності медичного працівника, встановлюється, яким чином він захворів.

Нагадаємо, у Вінницькій області — надскладна епідеміологічна ситуація. Серед 279 хворих на коронавірус — майже 40% медперсоналу. Масове зараження коронавірусом медиків області досліджує спеціальна комісія Міністерства охорони здоров’я.

Додамо, у зв’язку з масовим інфікуванням медиків народні депутати вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту Віннницької ОДА Людмили Грабович. 

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