Вспышка COVID-19 среди винницких медиков: у персонала 10-дневный запас средств индивидуальной защиты

Так, на вопрос о том, какие меры принимает Минздрав относительно того, что в Винницкой области массовая вспышка коронавируса среди медиков - это 1/6 всех инфицированных медиков в Украине, Степанов сообщил: "На сегодняшний день в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания среди медицинских работников, эти случаи зарегистрированы в 22 учреждениях здравоохранения".

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"Больше всего случаев в Калиновской центральной районной больнице. Это заведение определено как опорное для лечения больных коронавирусной инфекцией. По моему поручению в четверг в Винницкой области работала комиссия Минздрава во главе с заместителем здравоохранения госпожей Мыкычак, которые на месте пообщались как с врачами, медицинскими работниками, так и посмотрели относительно обеспеченности средствами индивидуальной защиты, относительно того, каким образом делается распределение соответствующих средств индивидуальной защиты. Если мы говорим о наибольшем количестве медицинских работников, заболевших в одной больнице, то на сегодняшний день они обеспечении 10-дневными запасами средств индивидуальной защиты: респираторы, костюмы биологической защиты, остальные средства индивидуальной защиты", - добавил он.

Кроме того, по его словам, анализируется каждый случай по заболеваемости медицинского работника, устанавливается, каким образом он заболел.

Напомним, в Винницкой области - сложнейшая эпидемиологическая ситуация. Среди 279 больных коронавирусом - почти 40% медперсонала. Массовое заражение коронавирусом медиков области исследует специальная комиссия Министерства здравоохранения.

Добавим, в связи с массовым инфицированием медиков народные депутаты требуют увольнения руководительницы "медицинского" департамента Винницкой ОГА Людмилы Грабович.