Спад промислового виробництва у серпні сягнув 1,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Спад промислового виробництва у серпні 2019 року, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, проти аналогічного періоду минулого року становив 1,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
"У серпні поточного року проти серпня 2018 року індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, становив 98,4%", - йдеться у повідомленні.
При цьому без коригування на ефект календарних днів спад у серпні проти аналогічного періоду минулого року становив 1,7%.
Водночас, за інформацією Держстату, у серпні цього року порівняно з липнем 2019 року сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 99,5%. Тобто, сталося зменшення обсягів промислової продукції на 0,5%. Без сезонного коригування скорочення обсягів промислової продукції у серпні у порівнянні з місяцем раніше становило 1,4%.
Також зазначається, що промислове виробництво у січні-серпні 2019 року зросло на 0,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
За статистичними даними, виробництво у добувній промисловості та розробленні кар’єрів за вісім місяців зросло на 2,6%, переробній – зменшилося на 0,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – зменшилося на 1,4% проти аналогічного періоду минулого року.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, промвиробництво у липні впало на 0,2%.