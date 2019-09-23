Спад промислового виробництва у серпні сягнув 1,6%

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Спад промислового виробництва у серпні 2019 року, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, проти аналогічного періоду минулого року становив 1,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.