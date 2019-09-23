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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63201 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111880 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103710 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110653 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119864 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148382 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148742 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Спад промышленного производства в августе составил 1,6%

Спад промышленного производства в августе составил 1,6%

Киев  •  УНН

 • 9229 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Спад промышленного производства в августе 2019 года, с учетом корректировки на эффект календарных дней, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

"В августе текущего года против августа 2018 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней, составил 98,4%", - говорится в сообщении.

При этом без корректировки на эффект календарных дней спад в августе против аналогичного периода прошлого года  составил 1,7%.

В то же время, по информации Госстата, в августе этого года по сравнению с июлем 2019 года сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 99,5%. То есть, произошло уменьшение объемов промышленной продукции на 0,5%. Без сезонной корректировки сокращение объемов промышленной продукции в августе по сравнению с месяцем ранее составило 1,4%.

Также отмечается, что промышленное производство в январе-августе 2019 года выросло на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По статистическим данным, производство в добывающей промышленности и разработке карьеров за восемь месяцев выросло на 2,6%, перерабатывающей - уменьшилось на 0,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - уменьшилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периода прошлого года.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, промпроизводство в июле упало на 0,2%.

Украинские Национальные Новости

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