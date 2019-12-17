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SpaceX запустила ракету із супутником зв'язку

SpaceX запустила ракету із супутником зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Американська компанія SpaceX в понеділок здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з телекомунікаційним супутником JCSAT-18/Kacific1 з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). Трансляція запуску велась на сайті компанії, передає УНН.

Старт відбувся о 19:10 за часом Східного узбережжя США (2:10 за київським часом). Супутник, як очікується, виявиться на геостаціонарній орбіті приблизно через 33 хвилини після запуску.

Апарат JCSAT-18/Kacific1 був проведений американською компанією Boeing. Його використовуватимуть оператори зв’язку в Японії та Сінгапурі.

Перший ступінь Falcon 9 раніше вже був двічі застосований для запусків. Фахівці SpaceX мають намір знову повернути її на Землю. Згідно з планом, цей елемент носія після відділення від другого ступеня повинен почати спуск, а потім на парашутах приземлитися на спеціальну дистанційно керовану платформу в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Нагадаємо, минулого тижня вантажний корабель Dragon SpaceX пристикувався до МКС.

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