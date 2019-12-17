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SpaceX запустила ракету со спутником связи

SpaceX запустила ракету со спутником связи

Киев  •  УНН

 • 19811 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция запуска велась на сайте компании, передает УНН.

Старт состоялся в 19:10 по времени Восточного побережья США (2:10 по киевскому времени). Спутник, как ожидается, окажется на геостационарной орбите примерно через 33 минуты после запуска.

Аппарат JCSAT-18/Kacific1 был проведен американской компанией Boeing. Его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре.

Первая ступень Falcon 9 ранее уже была дважды применена для запусков. Специалисты SpaceX намерены вновь вернуть ее на Землю. Согласно плану, этот элемент носителя после отделения от второй ступени должен начать спуск, а потом на парашютах приземлиться на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Напомним, на прошлой неделе грузовой корабль Dragon SpaceX пристыковался к МКС.

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