SpaceX і NASA вдруге відклали відстикування вантажівки Cargo Dragon від МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Компанія SpaceX Ілона Маска і космічне агентство США NASA вдруге за два дні перенесли початок відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення компанії.
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“SpaceX і NASA відмовилися від сьогоднішнього запланованого вильоту модернізованого космічного корабля SpaceX Dragon через сильний вітер в зонах припливу в Перській затоці”, — заявила речник NASA Сандра Джонс під час телевізійного оновлення NASA в суботу.
У самій компанії заявили, що нова спроба запланована на 23 січня о 17.40 за Києвом. Приводнення космічного корабля очікується у понеділок або вівторок вранці.
Зазначається, що апарат поверне на Землю 2 267 кг матеріалів, корисних для науки.
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