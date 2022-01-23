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SpaceX і NASA вдруге відклали відстикування вантажівки Cargo Dragon від МКС

SpaceX і NASA вдруге відклали відстикування вантажівки Cargo Dragon від МКС

Київ • УНН

 • 24525 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Компанія SpaceX Ілона Маска і космічне агентство США NASA вдруге за два дні перенесли початок відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення компанії.

Цитата

“SpaceX і NASA відмовилися від сьогоднішнього запланованого вильоту модернізованого космічного корабля SpaceX Dragon через сильний вітер в зонах припливу в Перській затоці”, — заявила речник NASA Сандра Джонс під час телевізійного оновлення NASA в суботу.

У самій компанії заявили, що нова спроба запланована на 23 січня о 17.40 за Києвом. Приводнення космічного корабля очікується у понеділок або вівторок вранці.

Зазначається, що апарат поверне на Землю 2 267 кг матеріалів, корисних для науки.

Нагадаємо

Раніше, стало відомо, що компанія Space Entertainment Enterprise (SEE), яка зараз працює над фільмом про космос голлівудського актора Тома Круза, планує побудувати спортивну арену й кіностудію у невагомості.

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