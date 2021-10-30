Союзники США не підтримують відмову Байдена від принципу запобіжного ядерного удару по Росії і Китаю - FT

Деталі

Проти відмови від принципу запобіжного удару виступають, зокрема, Австралія, Велика Британія, Німеччина, Франція та Японія. На їхню думку, такий захід ясно дасть зрозуміти, що США застосовуватимуть ядерну зброю лише у виняткових випадках, наприклад, при виникненні прямої загрози їхній безпеці. Союзники вважають, що “це стало б величезним подарунком Китаю та Росії”.

Зараз Вашингтон переглядає свою політику щодо застосування ядерної зброї, яка залишалася незмінною з часів холодної війни. Вона дозволяла союзникам у Європі та Азії перебувати під так званою “ядерною парасолькою”, тобто почуватися в безпеці, виходячи з того, що США можуть використовувати ядерну зброю превентивно. Очікується, що обговорення питання завершиться до кінця поточного року.

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FT зазначає, що раніше американська адміністрація направила союзникам анкету, щоб врахувати їхні побажання під час перегляду ядерної програми. Більшість відмовилися від будь-яких змін.

Доповнення

Це не вперше, коли США розглядають можливість зміни своєї політики щодо застосування ядерної зброї. 44-й президент США Барак Обама розглядав такий варіант, але відмовився від нього після заперечень союзників та американських військових. Однак деякі експерти побоюються, що Байден виявив схильність ігнорувати союзників і своїх військових радників при ухваленні останніх рішень у сфері безпеки, зокрема в Афганістані.