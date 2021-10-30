Союзники США не поддерживают отказ Байдена от принципа предупреждающего ядерного удара по России и Китаю - FT

Подробности

Против отказа от принципа предохранительного удара выступают, в частности, Австралия, Великобритания, Германия, Франция и Япония. По их мнению, такая мера ясно даст понять, что США будут применять ядерное оружие только в исключительных случаях, например при возникновении прямой угрозы их безопасности. Союзники считают, что “это стало бы огромным подарком Китаю и России”.

Сейчас Вашингтон пересматривает свою политику по применению ядерного оружия, которое оставалось неизменным со времен холодной войны. Она позволяла союзникам в Европе и Азии находиться под так называемым “ядерным зонтиком”, то есть чувствовать себя в безопасности, исходя из того, что США могут использовать ядерное оружие превентивно. Ожидается, что обсуждение вопроса завершится до конца текущего года.

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FT отмечает, что ранее американская администрация направила союзникам анкету, чтобы учесть их пожелания при пересмотре ядерной программы. Большинство отказались от каких-либо изменений.

Дополнение

Это не первый раз, когда США рассматривают возможность изменения своей политики применения ядерного оружия. 44-й президент США Барак Обама рассматривал такой вариант, но отказался от него после возражений союзников и американских военных. Однако некоторые эксперты опасаются, что Байден обнаружил склонность игнорировать союзников и своих военных советников при принятии последних решений в области безопасности, в частности, в Афганистане.