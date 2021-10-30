Союзники США не поддерживают отказ Байдена от принципа предупреждающего ядерного удара по России и Китаю - FT

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26690 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 56286 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 76023 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 229541 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 131407 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399892 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316457 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215225 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245035 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255647 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.1м/с
59%
Популярные новости

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9876 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 8324 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 10255 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20922 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 6786 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 7128 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139568 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 229529 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399887 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 260223 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13011 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21793 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50540 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75081 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59984 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Союзники США не поддерживают отказ Байдена от принципа предупреждающего ядерного удара по России и Китаю - FT

Киев • УНН

 • 39267 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Союзники оказывают давление на президента США Джо Байдена с целью предотвратить переход Вашингтона к политике неприменения ядерного оружия первым. Об этом сообщила в пятницу британская газета Financial Times, передает УНН.

Союзники США не поддерживают отказ Байдена от принципа предупреждающего ядерного удара по России и Китаю - FT

Подробности

Против отказа от принципа предохранительного удара выступают, в частности, Австралия, Великобритания, Германия, Франция и Япония. По их мнению, такая мера ясно даст понять, что США будут применять ядерное оружие только в исключительных случаях, например при возникновении прямой угрозы их безопасности. Союзники считают, что “это стало бы огромным подарком Китаю и России”.

Сейчас Вашингтон пересматривает свою политику по применению ядерного оружия, которое оставалось неизменным со времен холодной войны. Она позволяла союзникам в Европе и Азии находиться под так называемым “ядерным зонтиком”, то есть чувствовать себя в безопасности, исходя из того, что США могут использовать ядерное оружие превентивно. Ожидается, что обсуждение вопроса завершится до конца текущего года.

Читайте также: США призывают Северную Корею прекратить испытания ракет и вернуться к переговорам

FT отмечает, что ранее американская администрация направила союзникам анкету, чтобы учесть их пожелания при пересмотре ядерной программы. Большинство отказались от каких-либо изменений.

Дополнение

Это не первый раз, когда США рассматривают возможность изменения своей политики применения ядерного оружия. 44-й президент США Барак Обама рассматривал такой вариант, но отказался от него после возражений союзников и американских военных. Однако некоторые эксперты опасаются, что Байден обнаружил склонность игнорировать союзников и своих военных советников при принятии последних решений в области безопасности, в частности, в Афганистане.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48