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Союзник путіна: поставки Заходом нової зброї Києву призведуть до глобальної катастрофи

Київ • УНН

 • 6856819 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Близький соратник путіна заявив у неділю, що постачання до Києва наступальних озброєнь, що загрожують територіям росії, призведуть до глобальної катастрофи і зроблять аргументи проти застосування зброї масового ураження неспроможними, передає УНН.

Союзник путіна: поставки Заходом нової зброї Києву призведуть до глобальної катастрофи

Деталі

в'ячеслав володін, речник думи - нижньої палати російського парламенту - попередив, що підтримка України США та НАТО ведуть світ до "жахливої війни".

"Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять зброю, яка буде використовуватися для завдання ударів по цивільних містах і спроби захоплення наших територій, як вони загрожують, це призведе до заходів у відповідь з використанням більш потужної зброї", - заявив володін у месенджері Telegram.

"Аргументи про те, що ядерні держави раніше не застосовували зброю масового ураження у локальних конфліктах, неспроможні. Тому що ці держави не стикалися з ситуацією, коли існувала б загроза безпеці їхніх громадян та територіальній цілісності країни".

Доповнення

Минулого тижня західні союзники пообіцяли надати Україні зброю на мільярди доларів, хоча їм не вдалося переконати Німеччину зняти вето на постачання бойових танків "Леопард" німецького виробництва, якими володіє низка країн НАТО, але передача яких Україні вимагає схвалення Берліна.

58-річний володін є спікером нижньої палати державної думи з 2016 року, раніше обіймаючи керівні посади в адміністрації президента. Як член ради безпеки путіна, він має регулярний доступ до президента.

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