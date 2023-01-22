Союзник путина: поставки Западом нового оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе

Детали

вячеслав володин, спикер думы - нижней палаты российского парламента - предупредил, что поддержка Украины США и НАТО ведут мир к "ужасной войне".

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят оружие, которое будет использоваться для нанесения ударов по гражданским городам и попытки захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - заявил володин в мессенджере Telegram.

"Аргументы о том, что ядерные державы ранее не применяли оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала бы угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны".

Дополнение

На прошлой неделе западные союзники пообещали предоставить Украине оружие на миллиарды долларов, хотя им не удалось убедить Германию снять вето на поставку боевых танков "Леопард" немецкого производства, которыми владеет ряд стран НАТО, но передача которых Украине требует одобрения Берлина.

58-летний володин является спикером нижней палаты государственной думы с 2016 года, ранее занимая руководящие должности в администрации президента. Как член совета безопасности путина, он имеет регулярный доступ к президенту.