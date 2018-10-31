Соціологи визначили рівень підтримки "зелених", соціалістів і націонал-патріотів - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Український інститут громадської думки представив дані свого соціологічного дослідження передвиборчих уподобань українців. У своє опитування соціологи включили низку непарламентських партій, зокрема "Основу" (Тарути), "Партію Зелених України", "Сильну Україну" (Тігіпка), "Громадянську платформу Надії Савченко" і т.п., передає УНН з посиланням на дані дослідження.
Так, згідно з рейтингом, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, то свої голоси за "Аграрну партію України" віддали б 3% виборців, за партію "Зелених України" - 1,7%, за "Соціалістичну партію України" -1,3%, за партію "Основа" Сергія Тарути - 0,9%, за партію "Сильна Україна" Сергія Тігіпка - 0,8%, за партію "Громадянська платформа Надії Савченко" - 0,7% і за партію "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі - 0,6%.
Серед політичних сил, представлених в парламенті, переваги українців розділилися наступним чином:
"Батьківщина" Юлії Тимошенко має 13,9% підтримки виборців, "Солідарність" Петра Порошенка - 10,3%, "Оппоблок" Юрія Бойка - 6,8%, "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка - 6%, РПЛ Олега Ляшка - 4,9%.
"Самопоміч" Андрія Садового і "Свобода" Олега Тягнибока мають майже однакові позиції в рейтингу - 3,3% і 3,2% відповідно.
Опитування громадської думки проводилося в жовтні поточного року в усіх регіонах України (крім окупованих територій), вибірка становить - 2000 респондентів за місцем проживання. Похибка дослідження становить +/- 2,3%.
Як писав УНН, рейтинг партії Меркель впав до рекордно низького рівня.