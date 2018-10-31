Социологи определили уровень поддержки “зеленых”, социалистов и национал-патриотов - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украинский институт общественного мнения представил данные своего социологического исследования предвыборных предпочтений украинцев. В свой опрос социологи включили ряд непарламентских партий, в частности “Основу” (Таруты), “Партию Зеленых Украины”, “Сильную Украину” (Тигипко), “Гражданскую платформу Надежды Савченко” и т.п., передает УНН со ссылкой на данные исследования.
Так, согласно рейтингу, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то свои голоса за “Аграрную партию Украины” отдали бы 3% избирателей, за партию “Зеленых Украины” — 1,7%, за “Социалистическую партию Украины” −1,3%, за партию “Основа” Сергея Таруты — 0,9%, за партию “Сильная Украина” Сергея Тигипко — 0,8%, за партию “Гражданская платформа Надежды Савченко” — 0,7% и за партию “Движение новых сил” Михеила Саакашвили — 0,6%.
Среди политических сил, представленных в парламенте, предпочтения украинцев разделились следующим образом:
“Батькивщина” Юлии Тимошенко имеет 13,9% поддержки избирателей, “Солидарность” Петра Порошенко — 10,3%, “Оппоблок” Юрия Бойко — 6,8%, “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко — 6%, РПЛ Олега Ляшко — 4,9%.
“Самопомощь” Андрея Садового и “Свобода” Олега Тягнибока имеют почти одинаковые позиции в рейтинге — 3,3% и 3,2% соответственно.
Опросы общественного мнения проводилось в октябре текущего года во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий), выборка составляет — 2000 респондентов по месту жительства. Погрешность исследования составляет +/- 2,3%.
Как писал УНН, рейтинг партии Меркель упал до рекордно низкого уровня.