Соціологи склали портрет споживача вітчизняної горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Компанія Q&Q Digital склала портрет репертуарного споживача вітчизняної горілчаної продукції, передає УНН з посиланням на дані соціологічного дослідження.
Для складання портрета соціологи врахували наступні показники: вік, сімейний стан, освіту, рід занять. У дослідженні взяли участь українці, які хоча б раз протягом останніх трьох місяців споживали бренди “Хортиця”, “Prime” і “Geen Day”.
Так, перевагу вищепереліченим брендам віддають українці (чоловіки) у віці 35-39 років. Таких, за підрахунками соціологів, в середньому близько 18%.
Також, експерти дослідили, що 63% українців, які вважають за краще горілку ТМ “Хортиця”, “Prime” і “Geen Day”, мають вищу освіту (незакінчену вищу — 15%, середня — 22%).
Майже 70% чоловіків, які купували горілку вищеперелічених ТМ протягом останніх трьох місяців, одружені або живуть у цивільному шлюбі.
Соціологи також констатували, що горілку ТМ “Хортиця”, “Prime” і “Geen Day” воліють, як правило, працівники державних і приватних компаній.
Соціологічне дослідження проводилося в великих містах України (100 тис.+). Соціологи провели 600 онлайн-інтерв’ю з чоловіками у віці 21-55 років, які купують і споживають горілку не рідше ніж 2-3 разів на місяць.
Як писав УНН, сьогодні Україна контролює 2,5% світового експорту горілки.
Нагадаємо, в ТОП-5 надійних виробників якісної горілки в Україні входять такі лікеро-горілчані компанії: “Баядера — Груп” (ТМ “Хлібний дар”), “Глобал Спірітс” (УДК) (ТМ “Хортиця”), “ЛВН Лімітед” (ТМ “Немірофф”), ЛГЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малинівка”) і ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Грін Дей”).