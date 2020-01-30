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Социологи составили портрет потребителя отечественной водки

Киев • УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Компания Q&Q Digital составила портрет репертуарного потребителя отечественной водочной продукции, передает УНН со ссылкой на данные социологического исследования.

Социологи составили портрет потребителя отечественной водки

Для составления портрета социологи учли следующие показатели: возраст, семейное положение, образование, род занятий. В исследовании приняли участие украинцы, которые хотя бы раз в течение последних трех месяцев потребляли бренды “Хортица”, “Prime” и “Geen Day”.

Так, предпочтение вышеперечисленным брендам отдают украинцы (мужчины) в возрасте 35-39 лет. Таких, по подсчетам социологов, в среднем порядка 18%.

Также, эксперты исследовали, что 63% украинцев, которые предпочитают водку ТМ “Хортица”, “Prime” и “Geen Day”, имеют высшее образование (незаконченное высшее — 15%, среднее — 22%).

Почти 70% мужчин, которые покупали водку вышеперечисленных ТМ в течение последних трех месяцев, женаты или живут гражданским браком.

Социологи также констатировали, что водку ТМ “Хортица”, “Prime” и “Geen Day” предпочитают, как правило, работники государственных и частных компаний.

Социологическое исследование проводилось в больших городах Украины (100 тыс.+). Социологи провели 600 онлайн-интервью с мужчинами в возрасте 21-55 лет, которые покупают и потребляют водку не реже 2-3 раз в месяц.

Как писал УНН, сегодня Украина контролирует 2,5% мирового экспорта водки.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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