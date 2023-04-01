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Соціальні виплати у Фінляндії: форми заявок з'явилися українською

Соціальні виплати у Фінляндії: форми заявок з'явилися українською

Київ • УНН

 • 2569000 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Інститут соціального страхування Фінляндії Kela розмістив на своєму сайті найбільш розповсюджені форми заявок на різні види допомоги українською мовою, пише УНН з посиланням на Yle. 

Хто має право на підтримку від Kela

Зазвичай Інститут соціального страхування надає послуги після 1 року життя у Фінляндії. Отримати допомогу від Kela, навіть не проживши у Фінляндії рік, можуть працевлаштовані українці. Головна умова – мати зарплату не менше 800,02 євро за місяць. Також, не очікуючи року життя у Фінляндії, отримати підтримку від Kela можуть родини з вагітними жінками чи маленькими дітьми, або самотні працевлаштовані матері чи вагітні жінки.

Які послуги будуть доступні українцям

У Kela зазначають, що українці з постійною пропискою у муніципалітетах матимуть право отримувати більшість з понад 70 соціальних виплат, які доступні постійним жителям Фінляндії, однак деякі з них надаватимуться за певних умов.

Форми заявок на яку допомогу доступні українською

20 березня на сайті Kela оприлюднили першу спеціальну форму UA 1ukr(siirryt toiseen palveluun) українською мовою для осіб зі статусом тимчасового захисту. За допомогою цієї форми можна подати заявку одразу на дві послуги – оформлення картки Kela та отримання щомісячної допомоги на дитину (lapsilisä). Для отримання картки Kela та допомоги на дитину не вимагається оформлення прописки.

Також на сайті Kela зʼявилися ще кілька форм українською мовою.

Зокрема, заявка на базову соціальну допомогу TO 1ukr(siirryt toiseen palveluun), за допомогою якої людина без доходів або з незначними доходами може отримувати щомісячну виплату, обсяг якої різниться залежно від складу родини. Так, наприклад, сума соціальної допомоги від Kela для особи без доходу, яка живе сама і не має дітей, у 2023 році становить 555,11 євро на місяць.

Також на сайті Kela доступна форма українською мовою для застави на житло TO 2ukr(siirryt toiseen palveluun), а також для щомісячної допомоги на оплату житла АТ 1ukr(siirryt toiseen palveluun).

Усі форми також можна шукати у загальному пошуку(siirryt toiseen palveluun) заявок Kela (lomakeet). Пошук заявок українською мовою працює із введенням українських літер, наприклад, “Заявка”, по кодах форм пошук не працює.

Усі заявки доступні у PDF-форматі, їх потрібно роздрукувати, заповнити латинськими літерами та відправити поштою за адресою, вказаною на самій формі. Усі заявки також можна заповнювати онлайн в особистому кабінеті Kela.

Нагадаємо

Фінляндія прихистила близько 50 тисяч українців.

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