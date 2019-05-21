Сотні нелегальних мігрантів захопили французький аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Сотні іммігрантів, які перебувають у Франції нелегально, захопили Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля. Іммігранти перешкоджають посадці пасажирів, вимагають зустрічі з прем’єр-міністром Едуардом Філіппе та закликають покласти край депортаціям. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Протестувальники закликали Air France “припинити будь-яку фінансову, матеріально-технічну або політичну участь у депортаціях”, — пише видання Daily Mail.
За інформацією видання, один із іммігрантів вигукував: “Франція не належить французам! Кожен має право бути тут!”.
Daily Mail зазначає, що це були члени організації, яка називає себе найбільшим союзом нелегальних іммігрантів у Франції, або “чорними жилетами”. Протестувальники закликали прем’єр-міністра надати їм усім легальний статус.
Нагадаємо, вчора почалися акції протесту водіїв таксі, машин швидкої допомоги, а також співробітників автошкіл в околицях Парижа.
Раніше, на початку травня, профспілки попередили авіакомпанії, прем’єр-міністра та міністра транспорту Франції, що розпочнуть страйк, який може торкнутися всіх авіакомпаній, що працюють у Франції, включаючи Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet і Vueling.