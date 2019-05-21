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Сотни нелегальных мигрантов захватили французский аэропорт

Сотни нелегальных мигрантов захватили французский аэропорт

Киев  •  УНН

 • 23224 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сотни иммигрантов, находящихся во Франции нелегально, захватили Международный аэропорт имени Шарля де Голля. Иммигранты препятствуют посадке пассажиров, требуют встречи с премьер-министром Эдуардом Филиппе и призывают положить конец депортациям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Протестующие призвали Air France "прекратить любую финансовую, материально-техническую или политическое участие в депортациях", - пишет издание Daily Mail.

По информации издания, один из иммигрантов восклицал: "Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!".

Daily Mail отмечает, что это были члены организации, которые называет себя крупнейшим союзом нелегальных иммигрантов во Франции, или "черными жилетами". Протестующие призвали премьер-министра предоставить им всем легальный статус.

Напомним, вчера начались акции протеста водителей такси, машин скорой помощи, а также сотрудников автошкол в окрестностях Парижа.

Ранее, в начале мая, профсоюзы предупредили авиакомпании, премьер-министра и министра транспорта Франции, начнут забастовку, которая может коснуться всех авиакомпаний, работающих во Франции, включая Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.

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