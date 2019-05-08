У Франції очікують скасування і затримки авіарейсів через страйк держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Авіадиспетчери Франції планують приєднатись до загального страйку держслужбовців в країні, що планується на 9 травня. За інформацією видання Independent, Головне управління цивільної авіації Франції закликало авіаперевізників скоротити кількість вильотів з французьких аеропортів, передає УНН.
Сам страйк держслужбовців має розпочатися о 19:00 за місцевим часом (20:00 Київ) 8 травня і триватиме до 18:00 п’ятниці, 10 травня.
Наразі немає точної інформації про кількість скасованих авіанапрямів. Відомо лише, що наймасштабніший страйк диспетчерів відбудеться у паризькому аеропорті Орлі, а також в аеропортах Ліона, Марселя і Тулузи. У головній повітряній гавані Парижа Руассі — Шарль де Голль особливих проблем з авіаперельотами не очікують і мають намір продовжувати роботу у звичайному режимі.
Раніше дев’ять профспілок Франції закликали виступити проти проекту реформи державної служби. На їхню думку, вона призведе до погіршення умов праці. Зокрема, у цей період планується проведення страйку Головним пілотним союзом Франції, який відбувається з 6 по 11 травня.
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