Во Франции ожидают отмены и задержки авиарейсов из-за забастовок госслужащих

Сама забастовка госслужащих должна начаться в 19:00 по местному времени (20:00 Киев) 8 мая и продлится до 18:00 пятницы, 10 мая.

Пока нет точной информации о количестве отмененных авианаправлений. Известно лишь, что самая масштабная забастовка диспетчеров ожидается в парижском аэропорту Орли, а также в аэропортах Лиона, Марселя и Тулузы. В главной воздушной гавани Парижа Руасси - Шарль де Голль особых проблем с авиаперелетами не ожидают и намерены продолжать работу в обычном режиме.

Ранее девять профсоюзов Франции призвали выступить против проекта реформы государственной службы. По их мнению, она приведет к ухудшению условий труда. В частности, в этот период планируется проведение забастовки Главным пилотным союзом Франции, который проходит с 6 по 11 мая.

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