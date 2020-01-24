Сорос виділить 1 млрд доларів для боротьби з авторитарними урядами та змінами клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Американський фінансист та мільярдер Джордж Сорос у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що виділить 1 млрд доларів на створення глобальної інституції для боротьби з авторитарними урядами та змінами клімату, пише Bloomberg, передає УНН.
Згідно з інформацією видання, головною метою такої довгострокової стратегії є доступ людей до якісної освіти, яка сприятиме зміцненню автономії окремої особистості, буде розвивати критичне мислення, тим самим підкреслюючи академічну свободу.
“Беручи до уваги надзвичайну кліматичну ситуацію і заворушення в усьому світі, не буде перебільшенням сказати, що до 2020 року і наступні кілька років будуть визначати не тільки долю Сі і Трампа, а й долю світу”, — сказав Сорос.
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Відзначається, що міжнародну платформу для навчання і досліджень планується запустити на базі університетської мережі “Відкрите суспільство”. Університет буде відкритий у співпраці з підтримуваним Соросом Центрально-Європейським університетом та Бард-коледжем.
Зокрема, Сорос згадав у промові економіку США, яка, на його думку, “перегрілась”, домінація Facebook Inc. та авторитарна влада Сі Цзіньпіна у Китаї, Нарендри Моді в Індії, Жаїра Болсонаро у Бразилії та Дональда Трампа у США, яких він назвав “шахраями та абсолютними нарцисами”.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Ердоган звинуватив Сороса у фінансуванні протестів у Туреччині в 2013 році.