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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Сорос выделит 1 млрд долларов для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата

Киев • УНН

 • 21252 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что выделит 1 млрд долларов на создание глобального института для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата, пишет Bloomberg, передает УНН.

Сорос выделит 1 млрд долларов для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата

Согласно информации издания, главной целью такой долгосрочной стратегии является доступ людей к качественному образованию, которая будет способствовать укреплению автономии отдельной личности, будет развивать критическое мышление, тем самым подчеркивая академическую свободу.

“Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что до 2020 года и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си и Трампа, но и судьбу мира”, — сказал Сорос.

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Отмечается, что международную платформу для обучения и исследований планируется запустить на базе университетской сети “Открытое общество”. Университет будет открыт в сотрудничестве с поддерживаемым Соросом Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.

В частности, Сорос упомянул в речи экономику США, которая, по его мнению, “перегрелась”, доминирование Facebook Inc. и авторитарную власть Си Цзиньпина в Китае, Нарендры Моди в Индии, Жаира Болсонаро в Бразилии и Дональда Трампа в США, которых он назвал “мошенниками и абсолютными нарциссами”.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестов в Турции в 2013 году.

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