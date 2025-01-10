Соратниці активіста Шабуніна пішли проти ЦПК: підтримали скандальний закон про звільнення постачальників зброї від штрафів - ЗМІ.

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 93825 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 92370 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 102092 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123027 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 146800 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 135824 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150208 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174266 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220799 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176471 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 121675 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 127750 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 160804 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 143968 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 120910 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 93798 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 91641 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 214884 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212285 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 342726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 12882 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 36701 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 37827 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78373 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102146 перегляди
Актуальне
Соратниці активіста Шабуніна пішли проти ЦПК: підтримали скандальний закон про звільнення постачальників зброї від штрафів - ЗМІ

Соратниці активіста Шабуніна пішли проти ЦПК: підтримали скандальний закон про звільнення постачальників зброї від штрафів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21301 перегляди

Соратниці активіста Шабуніна пішли проти ЦПК: підтримали скандальний закон про звільнення постачальників зброї від штрафів - ЗМІ.

Народні депутатки Галина Янченко та Анастасія Радіна, які до обрання в парламент працювали у Центрі протидії корупції під керівництвом Віталія Шабуніна, проголосували за законопроєкт №6013 із правкою, що звільняє від штрафу постачальників, які вчасно не поставили зброю для армії.

Про це свідчать дані поіменного голосування, пише "Закон і бізнес". Хоча у ЦПК закликали нардепів не голосувати за цю пропозицію і назвали її руйнівною для фронту.

"Це не перший випадок, коли антикорупційні активісти піддають жорсткій критиці тих, кого раніше підтримували та просували на державні посади, а також легковажно ставляться до кадрів, рекомендацій та законопроектів. Так, зокрема, Шабунін раніше активно піарив міністра оборони Рустема Умєрова, якого тепер так само завзято критикує", - відзначає видання.

Проголосований закон звільняє оборонних постачальників від сплати штрафу обсягом 7% за затримку поставок зброї на фронт більше ніж на 30 днів.

Нагадаємо, сам Шабунін ухиляється від служби в армії: він фіктивно числився на службі в батальйоні ТрО, де отримував зарплату і "бойові", але при цьому мешкав у Києві. За сприянням керівництва НАЗК він був нібито відряджений до агентства, де також не з’являвся.

Щодо Шабуніна ДБР розслідує низку кримінальних справ: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

При цьому активіст вважає, що має "законні підстави" не служити в армії, адже у школі не пройшов медичну комісію через родимки на тілі.

Раніше Шабунін агітував за обрання до Верховної Ради проросійської пропагандистки Тетяни Монтян.

Окрім того, як зазначають ЗМІ, в експертному середовищі свого часу обговорювали інформацію, що він нібито організував підпал свого будинку, аби збудувати на його місці більший, легалізувавши у такий спосіб незаконні отримані доходи від впливу, зокрема, на судову систему.

Також, за даними ЗМІ, від мобілізації ухиляється чоловік співзасновниці ЦПК Дарії Каленюк - Орест Рудий.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами