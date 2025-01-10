Соратниці активіста Шабуніна пішли проти ЦПК: підтримали скандальний закон про звільнення постачальників зброї від штрафів - ЗМІ.

Народні депутатки Галина Янченко та Анастасія Радіна, які до обрання в парламент працювали у Центрі протидії корупції під керівництвом Віталія Шабуніна, проголосували за законопроєкт №6013 із правкою, що звільняє від штрафу постачальників, які вчасно не поставили зброю для армії.

Про це свідчать дані поіменного голосування, пише "Закон і бізнес". Хоча у ЦПК закликали нардепів не голосувати за цю пропозицію і назвали її руйнівною для фронту.

"Це не перший випадок, коли антикорупційні активісти піддають жорсткій критиці тих, кого раніше підтримували та просували на державні посади, а також легковажно ставляться до кадрів, рекомендацій та законопроектів. Так, зокрема, Шабунін раніше активно піарив міністра оборони Рустема Умєрова, якого тепер так само завзято критикує", - відзначає видання.

Проголосований закон звільняє оборонних постачальників від сплати штрафу обсягом 7% за затримку поставок зброї на фронт більше ніж на 30 днів.

Нагадаємо, сам Шабунін ухиляється від служби в армії: він фіктивно числився на службі в батальйоні ТрО, де отримував зарплату і "бойові", але при цьому мешкав у Києві. За сприянням керівництва НАЗК він був нібито відряджений до агентства, де також не з’являвся.

Щодо Шабуніна ДБР розслідує низку кримінальних справ: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder.

При цьому активіст вважає, що має "законні підстави" не служити в армії, адже у школі не пройшов медичну комісію через родимки на тілі.

Раніше Шабунін агітував за обрання до Верховної Ради проросійської пропагандистки Тетяни Монтян.

Окрім того, як зазначають ЗМІ, в експертному середовищі свого часу обговорювали інформацію, що він нібито організував підпал свого будинку, аби збудувати на його місці більший, легалізувавши у такий спосіб незаконні отримані доходи від впливу, зокрема, на судову систему.

Також, за даними ЗМІ, від мобілізації ухиляється чоловік співзасновниці ЦПК Дарії Каленюк - Орест Рудий.