Соратницы активиста Шабунина пошли против ЦПК: поддержали скандальный закон об освобождении поставщиков оружия от штрафов - СМИ.

Народные депутаты Галина Янченко и Анастасия Радина, до избрания в парламент работавшие в Центре противодействия коррупции под руководством Виталия Шабунина, проголосовали за законопроект №6013 с правкой, освобождающей от штрафа поставщиков, вовремя не поставивших оружие для армии.

Об этом свидетельствуют данные поименного голосования, пишет "Закон и бизнес". Хотя в ЦПК призвали нардепов не голосовать за это предложение и назвали его разрушительным для фронта.

"Это не первый случай, когда антикоррупционные активисты подвергают жесткой критике тех, кого раньше поддерживали и продвигали на государственные должности, а также легкомысленно относятся к кадрам, рекомендациям и законопроектам. Так, в частности, Шабунин ранее активно пиарил министра обороны Рустема Умерова, которого теперь так же упорно критикует", - отмечает издание.

Проголосованный закон освобождает оборонных поставщиков от уплаты штрафа в размере 7% за задержку поставок оружия на фронт более 30 дней.

Напомним, сам Шабунин уклоняется от службы в армии: он фиктивно числился на службе в батальоне ТрО, где получал зарплату и "боевые", но при этом жил в Киеве. С помощью руководства НАПК он был якобы откомандирован в агентство, где также не появлялся.

В отношении Шабунина ГБР расследует ряд уголовных дел: об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

При этом активист считает, что у него есть "законные основания" не служить в армии, потому что в школе не прошел медкомиссию из-за родинок на теле.

Ранее Шабунин агитировал за избрание в Верховную Раду пророссийской пропагандистки Татьяны Монтян.

Кроме того, как отмечают СМИ, в экспертной среде в свое время обсуждали информацию, что он якобы сам организовал поджог своего дома, чтобы построить на его месте больший, легализовав таким образом незаконно полученные доходы от влияния, в частности, на судебную систему.

Также, по данным СМИ, от мобилизации уклоняется муж соучредительницы ЦПК Дарьи Каленюк - Орест Рудый.