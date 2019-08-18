Соратник олігарха-втікача Плахотнюка застрелений в Молдові

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Молдові знайдений мертвим бізнесмен Юрій Лункашу, соратник колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка. Про це повідомляє Unimedia з посиланням на поліцію, передає УНН.

Там заявили, що увечері 17 серпня в службу 112 надійшов дзвінок про те, що на трасі R-6 знаходиться людина з вогнепальним пораненням в голову. “Відповідно до заяв, Лункашу був застрелений з особистої зброї, і від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці”, — розповіли у відомстві.

Чоловік, що зателефонував, представився водієм Лункашу Борисом Бабіним, передає видання noi.md. На допиті в поліції він розповів, що приблизно о 19:00 його начальник викликав Бабіна до себе додому, “так як захотів покататися, щоб подихати свіжим повітрям”.

Водій під’їхав на службовій машині до будинку Лункашу, де той сів в машину, і попрямував до траси R-6 (Яловени — Дурлешть). За словами Бабіна, бізнесмен попросив водія зупинити машину в полі і написав записку такого змісту: “Білий дім я купив в 2017 році, я був інвестором”.

Потім Лункашу вийшов з автомобіля і заявив водієві, що хоче подихати свіжим повітрям. Після цього, за словами водія, він почув постріл. Відзначається, що в державному реєстрі бізнесмен зареєстрований як власник шести одиниць вогнепальної зброї.

Справу розслідує інспекторат поліції сектора Буюкани Кишинева.

Варто нагадати, що у Росії видали ордер на арешт колишнього лідера Демпартії Молдови Плахотнюка.

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