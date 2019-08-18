Соратник беглого олигарха Плахотнюка застрелен в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Молдове найден мертвым бизнесмен Юрий Лункашу, соратник бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает Unimedia со ссылкой на полицию, передает УНН.
Там заявили, что вечером 17 августа в службу 112 поступил звонок о том, что на трассе R-6 находится человек с огнестрельным ранением в голову. “Согласно заявлениям, Лункашу был застрелен из личного оружия, и от полученных телесных повреждений он скончался на месте”, — рассказали в ведомстве.
Звонивший представился водителем Лункашу Борисом Бабиным, передает издание noi.md. На допросе в полиции он рассказал, что примерно в 19:00 его начальник вызвал Бабина к себе домой, “так как захотел покататься, чтобы подышать свежим воздухом”.
Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу, где тот сел в машину, и направился к трассе R-6 (Яловены — Дурлешты). По словам Бабина, бизнесмен попросил водителя остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: “Белый дом я купил в 2017 году, я был инвестором”.
Затем Лункашу вышел из автомобиля и заявил водителю, что хочет подышать свежим воздухом. После этого, по словам водителя, он услышал выстрел. Отмечается, что в государственном реестре бизнесмен зарегистрирован как владелец шести единиц огнестрельного оружия.
Дело расследует инспекторат полиции сектора Буюканы Кишинева.
Стоит напомнить, что в России выдали ордер на арест бывшего лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка.