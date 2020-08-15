Сьомий день протестів у Білорусі: як проходять акції

Так, увечері голова Ради РБ Наталія Кочанова та речниця білоруського лідера Олександра Лукашенка Наталія Ейсант прибули до будівлі БТ (Белтелерадіокомпанія) у Мінську. Як зазначається, "ходять чутки про страйк оператора БТ, під будівлею стоять протестувальники з плакатами".

Раніше сьогодні почалися й інші акції по країні. Біля будівель СТБ та ОНТ (державного телеканалу - ред.) відбувся флешмоб: люди привозили до нього старі телевізори. Ті, хто зібралися тут, скандували "показати Окрестин".

"На територію будівлі ОНТ прибуло кілька військових машин, повних військовослужбовців", - відзначає видання.

У Світлогорську люди вийшли на акцію "ланцюг солідарності".

У Бобруйську, за даними видання, протестувальники збирають підписи за позбавлення голови ЦВК країни Лідії Єрмошиної звання почесного громадянина міста. Вказано, що на акцію у місті зібралися близько 400 людей.

Також акції відбулися у Вітебську, Гомелі, Гродно та інших містах. В останньому на мітингу близько 10 000 людей зібралися на площі Леніна. Лунала пісня Сергія Міхалка на вірш Янки Купали "Не быць скотам".

У Мінську протести проходять поблизу станції метро "Пушкінська".

Нагадаємо, похорони Олександра Тарайковського пройшли в суботу, 15 серпня. На прощання прийшла величезна кількість людей, тисячі зібралися на місці його загибелі в районі станції метро "Пушкінська", щоб вшанувати його пам'ять.