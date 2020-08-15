Сьомий день протестів у Білорусі: як проходять акції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У сьомий день протестів, 15 серпня, в Мінську попрощалися з протестувальником Олександром Тарайковським, який загинув під час розгону демонстрації біля станції метро Пушкінська 10 серпня. У Гродно зібралися тисячі людей. Люди стали "ланцюгом солідарності" по всій країні. Про це пише білоруська служба Радіо Свобода, передає УНН.
Так, увечері голова Ради РБ Наталія Кочанова та речниця білоруського лідера Олександра Лукашенка Наталія Ейсант прибули до будівлі БТ (Белтелерадіокомпанія) у Мінську. Як зазначається, "ходять чутки про страйк оператора БТ, під будівлею стоять протестувальники з плакатами".
Раніше сьогодні почалися й інші акції по країні. Біля будівель СТБ та ОНТ (державного телеканалу - ред.) відбувся флешмоб: люди привозили до нього старі телевізори. Ті, хто зібралися тут, скандували "показати Окрестин".
"На територію будівлі ОНТ прибуло кілька військових машин, повних військовослужбовців", - відзначає видання.
У Світлогорську люди вийшли на акцію "ланцюг солідарності".
У Бобруйську, за даними видання, протестувальники збирають підписи за позбавлення голови ЦВК країни Лідії Єрмошиної звання почесного громадянина міста. Вказано, що на акцію у місті зібралися близько 400 людей.
Також акції відбулися у Вітебську, Гомелі, Гродно та інших містах. В останньому на мітингу близько 10 000 людей зібралися на площі Леніна. Лунала пісня Сергія Міхалка на вірш Янки Купали "Не быць скотам".
У Мінську протести проходять поблизу станції метро "Пушкінська".
Нагадаємо, похорони Олександра Тарайковського пройшли в суботу, 15 серпня. На прощання прийшла величезна кількість людей, тисячі зібралися на місці його загибелі в районі станції метро "Пушкінська", щоб вшанувати його пам'ять.