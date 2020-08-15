Седьмой день протестов в Беларуси: как проходят акции

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83202 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101932 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126754 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107382 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127380 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101269 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102096 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104048 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101956 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Седьмой день протестов в Беларуси: как проходят акции

Седьмой день протестов в Беларуси: как проходят акции

Киев  •  УНН

 • 24237 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В седьмой день протестов, 15 августа, в Минске простились с протестующими Александром Тарайковским, погибшем во время разгона демонстрации возле станции метро Пушкинская 10 августа. В Гродно собрались тысячи людей. Люди стали "цепью солидарности" по всей стране. Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.

Так, вечером председатель Совета РБ Наталья Кочанова и пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсант прибыли к зданию БТ (Белтелерадиокомпания) в Минске. Как отмечается, "ходят слухи о забастовке оператора БТ, под зданием стоят протестующие с плакатами".

Ранее сегодня начались и другие акции по стране.  У зданий СТБ и ОНТ (государственного телеканала - ред.) состоялся флешмоб: люди привозили к нему старые телевизоры. Собравшиеся здесь скандировали "показать Окрестин".

"На территорию здания ОНТ прибыло несколько военных машин, полных военнослужащих", - отмечает издание.

В Светлогорске люди вышли на акцию "цепь солидарности".

В Бобруйске, по данным издания, протестующие собирают подписи за лишение главы ЦИК страны Лидии Ермошиной звания почетного гражданина города. Указано, что на акцию в городе собрались около 400 человек.

Также акции прошли в Витебске, Гомеле, Гродно и других городах. В последнем на митинге около 10 000 человек собрались на площади Ленина. Звучала песня Сергея Михалка на стихи Янки Купалы "Не быць скотам".

В Минске протесты проходят вблизи станции метро "Пушкинская".

Напомним, похороны Александра Тарайковского прошли в субботу, 15 августа. На прощание пришло огромное количество людей, тысячи собрались на месте его гибели в районе станции метро "Пушкинская", чтобы почтить его память.

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