Седьмой день протестов в Беларуси: как проходят акции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В седьмой день протестов, 15 августа, в Минске простились с протестующими Александром Тарайковским, погибшем во время разгона демонстрации возле станции метро Пушкинская 10 августа. В Гродно собрались тысячи людей. Люди стали "цепью солидарности" по всей стране. Об этом пишет белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.
Так, вечером председатель Совета РБ Наталья Кочанова и пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсант прибыли к зданию БТ (Белтелерадиокомпания) в Минске. Как отмечается, "ходят слухи о забастовке оператора БТ, под зданием стоят протестующие с плакатами".
Ранее сегодня начались и другие акции по стране. У зданий СТБ и ОНТ (государственного телеканала - ред.) состоялся флешмоб: люди привозили к нему старые телевизоры. Собравшиеся здесь скандировали "показать Окрестин".
"На территорию здания ОНТ прибыло несколько военных машин, полных военнослужащих", - отмечает издание.
В Светлогорске люди вышли на акцию "цепь солидарности".
В Бобруйске, по данным издания, протестующие собирают подписи за лишение главы ЦИК страны Лидии Ермошиной звания почетного гражданина города. Указано, что на акцию в городе собрались около 400 человек.
Также акции прошли в Витебске, Гомеле, Гродно и других городах. В последнем на митинге около 10 000 человек собрались на площади Ленина. Звучала песня Сергея Михалка на стихи Янки Купалы "Не быць скотам".
В Минске протесты проходят вблизи станции метро "Пушкинская".
Напомним, похороны Александра Тарайковского прошли в субботу, 15 августа. На прощание пришло огромное количество людей, тысячи собрались на месте его гибели в районе станции метро "Пушкинская", чтобы почтить его память.