Сольський розповів процедуру контролю концентрації землі в одні руки

“Обмеження в одні руки — встановлено обмеження не більше 10 тисяч гектар в одні руки. Встановлені наступні процедури для визначення цих 10 тисяч гектар. Тобто одна фізична особа не може мати у власності більше 10 тисяч гектар, одна фізична особа не може мати у власності більше 10 тисяч гектар”. — зазначив Сольський.

За його словами, якщо фізична особа громадянин України придбала наприклад 1 тисячу гектар, а також вона є одночасно засновником юридичної особи на яку куплено 5 тисяч гектар, це означає, що в сукупності вона володіє вже 6 тисячами гектар. Юридична особа може докупити ще 4 тисячі гектар, щоб разом було десять. Або ця фізична особа може докупити на себе безпосередньо, щоб разом було обмеження 10.

“Коли покупець і продавець приходить до нотаріуса, нотаріус перевіряє особу покупця. Нотаріус має доступ до цієї бази, угода з землею підлягає обов’язковому наторіальному посвідченню, по-іншому укладати ці угоди неможливо. Нотаріус перевіряє скільки на цій людині зареєстровано землі, крім того, вона одночасно перевіряє у яких підприємствах вона є засновником і встановлює також скільки ці підприємства, де вона є засновником, вже мають у власності. Виходячи з цього вона може засвідчити цю угоду, якщо не перевищений ліміт більше 10 тисяч гектар. Таким чином, після консультації, Мін’юстом, органами нотаріату, приватними нотаріусами і так далі був вже встановлений спосіб контролю на етапі підписання цих договорів”, — зазначив Сольський.

Також він зазначив, що розрахунки по таких угодах можуть бути виключно у безготівковому рахунку, повинна відбуватися перевірка походження коштів і також перевірка нотаріусом угоди та покупця на відповідність з законодавством.

Нагадаємо, радник Прем’єр-міністра України Олексій Мушак повідомив, що на банки не буде розповсюджуватися обмеження в концентрації сільськогосподарських земель в одні руки у розмірі 10 тис. га.