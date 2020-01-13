Сольский рассказал процедуру контроля концентрации земли в одни руки

“Ограничение в одни руки — установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Установлены следующие процедуры для определения этих 10 тысяч гектаров. То есть одно физическое лицо не может иметь в собственности более 10 тысяч гектаров, одно физическое лицо не может иметь в собственности более 10 тысяч гектаров”. — отметил Сольский.

По его словам, если физическое лицо гражданин Украины приобрел например 1 тысячу гектаров, а также он является одновременно учредителем юридического лица на которое куплено 5 тысяч гектаров, это означает, что в совокупности он обладает уже 6 тысячами гектаров. Юридическое лицо может докупить еще 4 тысячи гектаров, чтобы вместе было десять. Или это физическое лицо может докупить на себя непосредственно, чтобы вместе было ограничение 10.

“Когда покупатель и продавец приходит к нотариусу, нотариус проверяет личность покупателя. Нотариус имеет доступ к этой базе, соглашение с землей подлежит обязательному наториальному удостоверению, по-другому заключать эти сделки невозможно. Нотариус проверяет сколько на этом человеке зарегистрировано земли, кроме того, она одновременно проверяет в каких предприятиях она является основателем и устанавливает также сколько эти предприятия, где он является учредителем, уже имеют в собственности. Исходя из этого он может засвидетельствовать это соглашение, если не превышен лимит больше 10 тысяч гектаров. Таким образом, после консультации, Минюстом, органами нотариата, частными нотариусами и т.д. был уже установлен способ контроля на этапе подписания этих договоров”, — отметил Сольский.

Также он отметил, что расчеты по таким сделкам могут быть исключительно по безналичному расчету, должна происходить проверка происхождения средств и также проверка нотариусом сделки и покупателя на соответствие законодательству.

Напомним, советник Премьер-министра Украины Алексей Мушак сообщил, что на банки не будет распространяться ограничение в концентрации сельскохозяйственных земель в одни руки в размере 10 тыс. га.