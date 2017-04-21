Солом'янський райсуд Києва обере запобіжний захід М.Мартиненку у другій половині дня - НАБУ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Солом'янський районний суд міста Києва обиратиме запобіжний захід щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у п'ятницю у другій половині дня. Про це йдеться у повідомленні НАБУ в Twitter, передає УНН.
"Солом'янський райсуд міста Києва сьогодні, 21 квітня, у другій половині дня обере запобіжний захід щодо Миколи Мартиненка", - йдеться у повідомленні НАБУ.
Нагадаємо, НАБУ та САП клопотатимуть про обрання щодо екс-депутата запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн грн.
Як зазначили у НАБУ, сторону обвинувачення у "справі Мартиненка" представлятимуть ті самі прокурори САП, що і у "справі голови ДФС".
Також вказано, що НАБУ та САП мають два місяці для збору доказової бази для публічного обвинувачення екс-депутата М.Мартиненка у суді.
Як зазначається, слідчого суддю, який обиратиме запобіжний захід затриманому екс-нардепу, визначить автоматизована система.
У відомстві додали, що за вчинення злочинів, інкримінованих екс-нардепу М.Мартиненку, йому загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.
Нагадаємо, 20 квітня М.Мартиненка затримали. Керівник САП Н.Холодницький повідомив, що САП погодила повідомлення про підозру екс-депутату.
За його словами, правова кваліфікація дій - ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України.
Н.Холодницький також додав, що досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2013 року по 2016 рік злочинною організацією у складі службових осіб ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат, службових осіб “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH”, а також групою осіб, які мали контроль над вказаними підприємствами, у тому числі Мартиненком М.В. було вчинено розтрату коштів ДП “СхідГЗК” в розмірі 17,28 млн дол. США шляхом неправомірного укладення та подальшого виконання контракту купівлі-продажу уранового концентрату для ДП “СхідГЗК” через австрійську компанію-посередника STEUERMANN.
У подальшому вказані кошти, перераховано на рахунки компанії STEUERMANN із використанням офшорних компаній “WARGRAVE TRADING LLP” та “DALLAS FUEL SA” керівниками та учасниками злочинної організації обернуто на власну користь.