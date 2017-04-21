Соломенский райсуд Киева изберет меру пресечения Н.Мартыненко во второй половине дня - НАБУ (дополнено)

"Соломенский райсуд города Киева сегодня, 21 апреля, во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении Николая Мартыненко", - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП будут ходатайствовать об избрании в отношении экс-депутата меры пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн грн.

Как отметили в НАБУ, сторону обвинения по "делу Мартыненко" будут представлять те же прокуроры САП, что и по "делу председателя ГФС".

Также указано, что у НАБУ и САП есть два месяца для сбора доказательной базы для публичного обвинения экс-депутата Н.Мартыненко в суде.

Как отмечается, следственного судью, который будет избирать меру пресечения задержанному экс-нардепу, определит автоматизированная система.

В ведомстве добавили, что за совершение преступлений, инкриминируемых экс-нардепу Н.Мартыненко, ему грозит наказание в виде ареста на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, 20 апреля Н.Мартыненко задержали. Руководитель САП Н.Холодницький сообщил, что САП согласовала сообщение о подозрении экс-депутату.

По его словам, правовая квалификация действий - ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины.

Н.Холодницкий также добавил, что досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат”, должностных лиц “STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH”, а также группой лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н.В. было совершено растрату средств ГП “ВостГОК” в размере 17,28 млн долл. путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП “ВостГОК” через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN.

В дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний “WARGRAVE TRADING LLP” и “DALLAS FUEL SA” руководителями и участниками преступной организации обращено в свою пользу.