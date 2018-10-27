Солісткам російської групи "Дві Маші" заборонили в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Учасницям російської групи “Дві Маші” відмовлено у візиті в Україну, а також заборонено в’їзд до нашої країни на три роки, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“...сьогодні вранці, під час прикордонного контролю потяга “Москва-Кривий Ріг”, в одному з вагонів прикордонниками виявлено громадянок РФ — солісток групи “Дві Маші”, — йдеться у повідомленні.
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За інформацією прикордонників, росіянки планували відвідати з концертом один із розважальних закладів у Харкові сьогодні ввечері.
Проте, як відзначили у прес-службі, під час проведення додаткового контролю з’ясувалось, що артистки неодноразово відвідували тимчасово окуповану територію Республіки Крим з метою виступів та зйомок кліпів, перетинаючи державний кордон України через закритий пункт пропуску.
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Солісток групи “Дві Маші” буде повернуто до Росії найближчим часом, повідомили у ДПСУ.
Як повідомляв УНН, Надії Бабкіній, Станіславу Говорухіну, Микиті Михалкову, Ірині Алфьоровій, Олегу Паніну, Леоніду Ярмольнику заборонено в'їзд на територію України.