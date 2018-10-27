Солисткам российской группы "Две Маши" запретили въезд в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Участницам российской группы "Две Маши" отказано в визите в Украину, а также запрещен въезд в нашу страну на три года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"... сегодня утром, во время пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог", в одном из вагонов пограничниками выявлено гражданок РФ - солисток группы "Две Маши", - говорится в сообщении.
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По информации пограничников, россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове сегодня вечером.
Однако, как отметили в пресс-службе, во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска.
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Солистки группы "Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время, сообщили в ГПСУ.
Как сообщал УНН, Надежды Бабкиной, Станиславу Говорухину, Никите Михалкову, Ирине Алферовой, Олег Панину, Леониду Ярмольнику запрещен въезд на территорию Украины.