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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СБУ заборонила в'їзд М.Михалкову, М.Задорнову та ще п'ятьом російським артистам

Київ • УНН

 • 15067 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Надії Бабкіній, Станіславу Говорухіну, Микиті Михалкову, Ірині Алфьоровій, Олегу Паніну, Леоніду Ярмольнику та Михайлу Задорнову заборонено в'їзд на територію України. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України на інформаційний запит Громадської організації "Відсіч", передає УНН.

СБУ заборонила в'їзд М.Михалкову, М.Задорнову та ще п'ятьом російським артистам

"За результатами розгляду повідомляємо, що громадянам РФ, а саме Бабкіній Н.Г. , Говорухіну С.С., Задорнову М.М., Михалкову М.С, Алфьоровій І.І., Паніну О.В, Ярмольнику Л.І, Службою безпеки України заборонено в'їзд на територію України, про що поінформоване міністерство культури України" , - зазначається у відповіді СБУ на інформаційний запит.

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При цьому на сторінці цієї організації розташовано фото відповіді СБУ за підписом заступника голови СБУ М.Глуговського, яка датована 24 травня 2017 року.

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