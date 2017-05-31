СБУ запретила въезд Н.Михалкову, М.Задорнову и еще пяти российским артистам
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Надежде Бабкиной, Станиславу Говорухину, Никите Михалкову, Ирине Алферовой, Олегу Панину, Леониду Ярмольнику и Михаилу Задорнову запрещен въезд на территорию Украины. Об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на информационный запрос Общественной организации "Видсич", передает УНН.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что гражданам РФ, а именно Бабкиной Н.Г., Говорухину С.С., Задорнову Н.Н., Михалкову М.С, Алферовой И.И., Панину О.В, Ярмольнику Л.И Службой безопасности Украины запрещен въезд на территорию Украины, о чем было проинформировано министерство культуры Украины", - отмечается в ответе СБУ на информационный запрос.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ не запрещала въезд в Украину лидеру группы "Ленинград"
При этом на странице этой организации находится фото ответа СБУ за подписью заместителя председателя СБУ М.Глуговского, который датирован 24 мая 2017.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российской группе "Иванушки International" запретили въезд в Украину на три года