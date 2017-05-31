СБУ запретила въезд Н.Михалкову, М.Задорнову и еще пяти российским артистам

"По результатам рассмотрения сообщаем, что гражданам РФ, а именно Бабкиной Н.Г., Говорухину С.С., Задорнову Н.Н., Михалкову М.С, Алферовой И.И., Панину О.В, Ярмольнику Л.И Службой безопасности Украины запрещен въезд на территорию Украины, о чем было проинформировано министерство культуры Украины", - отмечается в ответе СБУ на информационный запрос.

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При этом на странице этой организации находится фото ответа СБУ за подписью заместителя председателя СБУ М.Глуговского, который датирован 24 мая 2017.

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