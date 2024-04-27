Солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24/7 - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24/7, щоб терористи програли, передає УНН.

Дуже важливо, щоб такі удари, як сьогодні, не перетворювались на рутину для світу. Я вдячний усім лідерам, які реагують, які засуджують російський терор, які контактують з партнерами, що мають у себе і ППО, яке могло б працювати в Україні, і відповідні ракети. Щоб терористи програли, солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24/7, так само як і люди, які ліквідовують наслідки ударів, і як наші воїни, які щодня й щоночі роблять усе, щоб тими силами, які є в Україні, зробити якнайбільше для України - заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

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Крім того, за словами Президента, в Україні зараз готуються і до нової комунікації з партнерами.

"... і завтрашній день, і новий тиждень будуть активними. Кожен день має додавати сили нашій державі. Кожен день маємо зміцнювати ті чи інші українські позиції. Нам потрібно, щоб в москві переконались, що війна їм нічого не дасть. І тільки силою ми можемо цього досягти. Всі українці. Всі партнери. І однаково рішуче", - резюмував Зеленський.

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