Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7, чтобы террористы проиграли, передает УНН.

Очень важно, чтобы такие удары, как сегодня, не превращались в рутину для мира. Я благодарен всем лидерам, которые реагируют, которые осуждают российский террор, которые контактируют с партнерами, имеющими у себя и ПВО, которое могло бы работать в Украине, и соответствующие ракеты. Чтобы террористы проиграли, солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7, так же как и люди, которые ликвидируют последствия ударов, и как наши воины, которые ежедневно и каждую ночь делают все, чтобы теми силами, которые есть в Украине, сделать как можно больше для Украины - заявил Зеленский во время вечернего обращения.

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Кроме того, по словам Президента, в Украине сейчас готовятся и к новой коммуникации с партнерами.

"... и завтрашний день, и новая неделя будут активными. Каждый день должен добавлять силы нашему государству. Каждый день должны укреплять те или иные украинские позиции. Нам нужно, чтобы в москве убедились, что война им ничего не даст. И только силой мы можем этого достичь. Все украинцы. Все партнеры. И одинаково решительно", - резюмировал Зеленский.

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