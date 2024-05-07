Сьогодні на Київщині та у столиці очікується гроза зі шквалами до 20 м/с
Київ • УНН
До кінця дня 7 травня у Київській області та столиці очікується гроза зі шквалами 15-20 м/с.
7 травня у найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби на Київщині та у столиці очікується гроза, шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
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Сьогодні на Київщині та у столиці протягом наступних 2-3 годин, а також до кінця доби 7 травня очікується гроза та шквальні пориви вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря в столиці становитиме 18-20 градусів тепла протягом дня.
Враховуючи серйозний рівень небезпеки, закликаємо мешканців не панікувати через удари грому.