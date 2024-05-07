Сегодня на Киевщине и в столице ожидается гроза со шквалами до 20 м/с

7 мая в ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток на Киевщине и в столице ожидается гроза, шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Сегодня на Киевщине и в столице в течение следующих 2-3 часов, а также до конца суток 7 мая ожидается гроза и шквальные порывы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в столице составит 18-20 градусов тепла в течение дня.

Учитывая серьезный уровень опасности, призываем жителей не паниковать из-за ударов грома.