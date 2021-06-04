Сьогодні збереться РНБО. У порядку денному 8 питань

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Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України тощо.

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Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомляв, що мінагрополітики надасть необхідні дані для застосування механізму санкцій Ради національної безпеки та оборони щодо “земельних махінаторів”, а також анонсує режим спеціального оподаткування суб’єктам, які скористались правом безоплатної приватизації землі.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що міністерство закордонних справ України підготувало санкційний пакет проти громадян Білорусі, які підтримують режим Олександра Лукашенка, який вже передали до Ради національної безпеки і оборони України.

Окрім того, уряд вирішив запропонувати Раді національної безпеки і оборони ввести санкції щодо 11 російських артистів за незаконне відвідування території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.